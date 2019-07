8 kms de piste pour faire Saint-Gély-du-Fesc/Montpellier à vélo

Hérault, France

Aujourd'hui il n'est pas rare de voir des vélos circuler sur la 2x2 voies (la D986) qui relie Saint-Gély-du-Fesc à Montpellier. Ils roulent à coté des voitures ce qui est très dangereux. Avec la piste cyclable qui doit être construite, le problème ne se posera plus. Mais, il va falloir patienter encore un peu.

Mise en service 2022

Les travaux vont se dérouler en trois phases. Dès la fin de cette année le premier tronçon sera aménagé dans Saint-Gély-du-Fesc, puis jusqu'au rond point de la Valsière à partir de 2020 et enfin le dernier tronçon jusqu'au parking TAM Occitanie au nord de Montpellier, livraison prévue au premier semestre 2022.

Une piste de 8 kilomètres de long, moins d'une demi heure de temps de parcours "ce sera plus rapide qu'en voiture car le matin il y a souvent un bouchon de plusieurs kilomètres en arrivant au rond point de La Lyre" constate Michèle Lernout maire de la commune.

Michèle Lernout maire de Saint-Gély-du-Fesc attend cette piste depuis 10 ans Copier

Des aides pour acheter un vélo électrique

Beaucoup de vélo tafeur, comme on les appelle, qui travaillent par exemple au CHU Lapeyronie attendent cette piste avec impatience. Des adeptes du vélo classique ou du vélo à assistance électrique (VAE), de plus en plus prisé. C'est cher mais il y a des aides. La région Occitanie a voté une aide de 150 euros pour les foyers modestes et le département de l'Hérault s'apprête a proposer une aide équivalente.

Cette piste cyclable qui permettra aussi de relier les communes voisines Grabels, Prades-le-Lez, Montferiez-sur-Lez et Saint Clément de Rivière va coûter 1,7 millions d'euros financés par la Métropole de Montpellier en grande partie, la commune de Saint Gély-du-Fesc, le département, la région et la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup.

Mickael Delafosse vice président du conseil départemental de l'Hérault " il faut accorder une plus grande place au vélo" Copier