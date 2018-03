Des travaux de sécurisation vont avoir lieu sur la RN13 aux abords de Cherbourg à compter de mardi prochain, le 3 avril et ce pour une durée de 8 mois. Ces travaux seront situés entre le giratoire de Malraux et le giratoire de Penesme .

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Les travaux qui vont démarrer mardi 3 avril sur la RN13 concernent une portion de route de 5 kms entre le giratoire de Malraux et le giratoire de Penesme. Il s'agit de l'axe nord-sud mis en service en 1991.

Cette route longue, sinueuse et en pente voit circuler 18 000 véhicules par jour dans les deux sens en journée et 600 la nuit. Selon une étude c'est aussi la plus accidentogène au kms de la N13, Ronan Le Coz est chef du service d'ingénierie routière de la DIRNO à Caen : " le taux d'accidents sur cette 3 voies est anormalement élevé avec 7 accidents corporels en 5 ans."

Section de la RN13 qui va être en travaux à partir de mardi 3 avril © Radio France - katia lautrou

Les travaux vont consister à remplacer la ligne blanche par des glissières en béton infranchissables et la route sera élargie. pendant toute la durée de ces travaux, la circulation sera maintenue dans les deux sens sur les deux voies. Des itinéraires de déviation seront mis en place certaines nuits entre 20H00 et 6H00 du matin lors de la fermeture complète de l'axe. La vitesse sera limitée à 70 kms/H et il sera interdit de doubler.

En revanche on ne peut s'empêcher de penser à une autre portion de la RN13 qui pose problème entre Cherbourg et Valognes, régulièrement les riverains s'en font l'écho mais il s'agit dans ce cas là d'un dossier totalement différent...nous affirme-t-on aujourd'hui...