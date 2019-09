8 radars sur 17 ne fonctionnent pas en Meurthe-et-Moselle

Les derniers chiffres sur les routes de Meurthe-et-Moselle sont alarmants. 8 radars sur 17 ont été vandalisés et les routes sont plus mortelles que l'an passé : deux personnes en plus sont décédées dans le département comparé à la même époque en 2018.