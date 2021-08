80% de la voirie sera limitée à 30km/h dans Toulouse

"On va aller vers 80% de la voirie à 30km/h à Toulouse". Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et la métropole vont accélérer la mise en place des zones limitées à 30km/h dans la ville rose. Après Paris cette semaine, Toulouse pourrait bien connaître le même traitement.

Après Grenoble, Lille ou encore Montpellier c'est à Paris que se généralise la limitation à 30 km/h. La quasi-totalité des rues de la capitale sont concernées. Une mesure que défend d'ailleurs le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc qui se positionne sur la question. Il indique un passage de 80% de la voirie toulousaine à 30km/h.

L’idée de ces transformations, c’est de faciliter le cheminement des vélos et piétons et de mieux partager l’espace - Mairie de Toulouse

Satisfaction pour les associations de cyclistes

80%, c'est-à-dire que seulement 20% du centre-ville de Toulouse resteront à 50 km/h. Une cause que plaide Boris Kozlow, le président de l'association 2 pieds 2 roues depuis des années. Il se justifie : "Une voiture qui vous frôle à 50 km/h, ce n'est pas la même chose qu'à 30 km/h. Sur une bande cyclable, vous n'êtes en rien protégé, il y a juste par un trait blanc pointillé. Le fait de passer de 50 à 30 va peut-être changer la mentalité, les automobilistes seront confrontés à des ralentissements de toute façon. C'est au tour de Toulouse Métropole d'expliquer les bienfaits pour que les gens adhèrent à la mesure."

Ce que l'on sait à Toulouse

On ne connaît pas encore véritablement la totalité des rues concernées par cet abaissement de la vitesse. Il interviendra en fonction de la quantité de trafic, la nature du trafic et le gabarit de la voie. Trois rues devraient passer à 30km/h dans le quartier des Minimes en 2022, les rues Legendre, Verne et Pescadour.

Les rues, les avenues, les quartiers toulousains concernés n'ont pas encore été dévoilés, ni la date de mise en oeuvre de cette mesure.