Moselle, France

La baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h ne passe pas chez certains automobilistes en Moselle. Des panneaux routiers dans le secteur de Rohrbach-les-Bitche ont été dégradés, depuis le 1er juillet, date de l'entrée en vigueur de la baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires en France. 13 panneaux indiquant des limitations de vitesse ont été tagués et 4 volés. Une plainte a été déposée par le conseil départemental. Le département qui appelle toute personne susceptible d'apporter des éléments sur ces dégradations à contacter la gendarmerie (Contact : 03 87 09 70 11).

Dans d'autres départements également, des panneaux à 80 km/h ont également disparu ou bien ont été dégradés ou recouverts d'affichettes.

Le nombre d'automobilistes flashés a plus que doublé depuis le 1er juillet, date de l'entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, par rapport à juillet 2017. Au total, 500 000 flashs ont été enregistrés en juillet sur les routes françaises où la limitation de vitesse a été réduite soit 260 000 flashs supplémentaires par rapport à la même période un an plus tôt.