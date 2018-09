Indre-et-Loire, France

Voilà deux mois et une semaine que la limitation de vitesse à 80 km/h a été mise en place sur les routes sans terre plein central. En Touraine, la gendarmerie n'hésite pas à faire un lien entre cette mesure et le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul tué cet été, c'était en juillet, et aucun accident mortel en août ce qui ne s'était pas vu depuis 10 ans. Le colonel Gonzague Prouvost qui commande la gendarmerie d'Indre et Loire nous l"a confirmé sur FBleu Touraine cette semaine. Ce n'est pas l'avis de Xavier Beauvallet, le président de l'Automobile Club de l'Ouest en Indre et Loire. Il estime que la gendarmerie va un peu vite. Rien ne prouve, dit-il, le lien de cause à effet entre la vitesse à 80 et les bons chiffres de l'été.

Gardons nous des raccourcis faciles même si on peut se réjouir qu'il y ait eu moins de morts en Touraine cet été par rapport à l'été 2017. Tous les tests qui ont été faits par le ministère de l'intérieur avant la généralisation de la vitesse à 80 montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre la baisse de la mortalité et l'abaissement de la limitation de vitesse - Xavier Beauvallet

Xavier Beauvallet, le président de l'ACO, a constaté aussi que s'instaurait des différences de comportement sur la route qui pouvaient très vite devenir dangereuses.

Il y a les automobilistes qui ont peur de ne pas respecter la vitesse et qui, du coup, roulent à 70 pour ne pas se faire prendre, et les énervés qui peuvent monter bien au delà de 80 pour doubler toute une file de voiture comme des pilotes de formule un. Cette différence énorme de comportement va très vite devenir accidentogène

L'ACO, Automobile Club de l'Ouest, a créé avec 40 millions d'automobilistes un observatoire de la vitesse à 80km/h qui rendra son bilan tous les ans. L'ACO espère ainsi démontrer que l'accidentologie n'a pas changé avec l'abaissement de la limitation de vitesse.