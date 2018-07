Le décret limitant la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires est entré en vigueur de dimanche. En Touraine, cela concerne 98 % des routes et plus de 3500 kilomètres. Les premiers retours des automobilistes sont partagés. Ils reprochent notamment un manque criant de signalisation.

Indre-et-Loire, France

Cela ne vous aura pas échappé : il faut désormais rouler à 80 km/h sur les routes secondaires. Après de longs mois de débat, le décret ministériel est rentré en vigueur ce dimanche 1er juillet sur les routes départementales et nationales françaises. En Indre-et-Loire, cela concerne plus de 3500 kilomètres de routes. C'est 98 % des routes de Touraine qui sont concernées.

Des avis partagés

France Bleu Touraine s'est rendu ce dimanche sur la D910, route départementale reliant Tours à Sainte-Maure-de-Touraine, pour recueillir les premières expériences des automobilistes. La majorité des personnes croisées s'est prononcée en faveur de cette mesure. C'est le cas de Sylvie : "Oui, c'est une bonne mesure pour la sécurité routière. Après je l'avoue, cela me fait vraiment bizarre de rouler à 80. J'ai l'impression de me traîner, de rouler très lentement."

Certains avaient tout simplement oublié de se mettre à jour, comme David : "Je n'avais pas saisi que c'était aujourd'hui que cette mesure rentrait en vigueur. Là, ça fait une heure que je roule à 90 km/h... Mais de toute manière, pour moi, c'est une mauvaise mesure qui ne changera rien au nombre de morts sur les routes."

Un manque de signalisation

Globalement, tous les automobilistes le disent : cette rentrée en vigueur de la limitation n'est pas assez annoncée sur les routes de Touraine, comme l'a remarqué Fabienne : "Il y a des moments où on voit des panneaux 90 bâchés, puis 500 mètres plus loin on voit un "rappel 90". On ne comprend rien."

Une mesure qui devrait être plus claire à partir de ce mardi : les panneaux 80 vont être installés sur les routes de Touraine.

En attendant, sachez que les radars ont d'ores et déjà été réglés pour flasher à 80 km/h.