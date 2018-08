Mayenne, France

Nous sommes sur le parking d'un restaurant fréquenté par les chauffeurs routiers, au bord de la nationale 162. L'un d'entre eux vient de faire une pause café ici, il vient de Lille : "on se méfie d'eux. On est dans un monde de pros avec beaucoup d'amateurs. Comment voulez-vous que ça marche ? Ce n'est pas possible. Alors on s'adapte, tous les jours".

On gêne les automobilistes", un chauffeur-routier, rencontré sur la nationale 162

Pas tendre avec les automobilistes qui prennent, parfois, de gros risques pour doubler poursuit un de ses collègues : "il faut voir les endroits où ils nous doublent. Sur des lignes continues. On les gêne sur la route. Ils ne font pas attention. Et ils roulent encore à 90". Et ce sont souvent de jeunes conducteurs les plus pressés assure-t-il.

Son copain arrive dans la conversation. Là, ce sont les motards qui en prennent pour leur grade : "et les motos ?! De toute façon ils ne respectent pas la règle, ils sont à 100, 110".

Pour l'instant, pour la Mayenne, on ne sait pas si le nombre d'automobilistes flashés en juillet a augmenté ou pas. Il y a eu une période de pédagogie pour que cette mesure soit bien assimilée. C'est fini affirme la Préfecture. C'est 80 sur l'ensemble du réseau sauf si un panneau vous indique une vitesse maximale autorisée à 90 ou 110.