80 km/h : forte hausse des automobilistes flashés par les radars dans les Deux-Sèvres

Par Noémie Guillotin, France Bleu Poitou

La préfecture des Deux-Sèvres a communiqué les chiffres des radars depuis le passage des routes secondaires à 80 km/h. Onze radars fixes sont concernés dans le département et les flashs ont été multipliés par plus de deux en juillet et par presque quatre en août.