Depuis dimanche, les routes secondaires ne sont plus limitées à 90 km/h, mais à 80 km/h ! La mesure a provoqué d'importantes manifestations d'automobilistes et de motards en colère. Pour l'instant, force est de constater que la plupart des usagers de la route respectent la loi.

Landes, France

Les réflexes ont souvent la vie dure... alors attention si vous empruntez les routes secondaires pour aller au boulot ce lundi : elles sont bien limitées à 80 km/h depuis dimanche, au lieu des habituels 90 km/h !

Cette mesure a provoqué de nombreuses manifestations ces derniers mois - la dernière pas plus tard que ce week-end, avec une manifestation des motards en colère dans l'agglomération dacquoise. Mais finalement, nous avons constaté que la plupart des automobilistes et des motards se sont résignés et se sont pliés à cette nouvelle règle.

Peur de la sanction

"On est obligé d'aller à 80 km/h, on n'a pas le choix, je n'ai pas envie de me prendre une amende, ni de perdre des points. Mais qu'est-ce que c'est lent ! C'et pénible, surtout sur les longues lignes droites", témoigne ainsi Philippe, un touriste périgourdin de passage dans les Landes.

Voilà les réactions des automobilistes rencontrés à Saint-Justin ce dimanche :

Les conducteurs sont prudents au premier jour de l'entrée en vigueur de cette mesure. Copier

Les gendarmes ont promis d'être indulgents cet été et de faire de la pédagogie... mais les radars, eux, ont été mis à jour et sont plus sévères : ils flashent déjà les véhicules qui dépassent les 86 km/h (compte tenu de la fameuse marge d'erreur).

En abaissant la limitation de vitesse, le gouvernement entend sauver des vies. Mais toutes les associations de prévention routière ne sont pas de cet avis.