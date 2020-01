80 km/h : le Département des Landes tranchera fin mars

Département Landes, France

Alors que plusieurs Départements se sont déjà positionnés, sur le maintien ou non de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales, les Landes trancheront fin mars. Lors de ses vœux ce lundi soir, le président du Conseil Départemental, Xavier Fortinon, a abordé la question.

La loi d'orientation des mobilités (LOM) a été publiée juste après Noël, le 26 décembre dernier, au Journal Officiel. Cela signifie que le texte peut être appliqué. Parmi les 189 articles, il y a l'assouplissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales à double sens. Une mesure très décriée au moment de son entrée en vigueur le 1er juillet 2018, et notamment à l'origine du mouvement des Gilets Jaunes. Désormais, la loi laisse donc le choix aux Départements.

Un choix cornélien, qui engage la responsabilité des Départements

Aucune décision n'est prise pour l'instant, mais à écouter Xavier Fortinon ce lundi soir revenir aux 90 km/h dans les Landes semble impossible. Si la loi laisse le choix aux Département, une circulaire du Conseil National de sécurité fait plusieurs préconisations pour ce retour à 90 km/h : les routes concernées doivent faire au minimum 10 kilomètres, sans arrêt de transports en commun, sans maisons sur le bas côté ne pas traverser de commune ou de chemin de randonnée ou encore ne pas être empruntées part des engins agricoles.

Aujourd'hui, aucun des 4.300 km de route ne pourraient passer à 90 km/h résume le président du Département des Landes, sauf à ne pas respecter les recommandations. Ce qui veut dire exposer pénalement l'institution en cas d'accident et c'est hors de question pour Xavier Fortinon qui va donc solliciter une dernière fois la commission consultative mise en place en juin dernier. Ce Conseil Départemental de sécurité routière doit donner les résultats de son analyse sur l'accidentologie sur les routes les landaises et rendre un avis consultatif.

Même s'il n'y a pas de lien établi avec le passage aux 80 km/h, les chiffres de l'accidentologie sont stables dans les Landes entre 2018 et 2019. Selon les chiffres communiqués par la Préfecture, en 2018 il y a eu 167 accidents, 29 tués et 197 blessés. En 2019, les chiffres, encore provisoires, font état de 172 accidents, 28 tués et 194 personnes blessées.

Etre cohérent avec les voisins

Ce que feront les voisins comptera aussi. Alors tout ça peut sembler long, mais d'autres départements sont eux aussi, encore, en pleine réflexion comme le Lot-et-Garonne ou le Gers.

En revanche, la Gironde a déjà tranché. Elle restera à 80 km/h. Contrairement aux Pyrénées-Atlantiques qui ont fait le choix inverse : retour à 90 km/h là où c'est possible, mais sans donner de calendrier. Voilà qui ne va pas aider les Landais à trancher !