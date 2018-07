Loiret, France

Après des mois de débats et de controverses, c'est le jour J pour les 80 km/h. La vitesse baisse aujourd'hui de 10 km/heure sur toutes les routes bidirectionnelles, sans séparateur central. Dans le Loiret, la mesure concerne 2.600 km de voies, soit 75% de l'ensemble du réseau routier.

" Nul n'est censé ignorer la loi"

Présentation du dispositif par le Préfet du Loiret © Radio France - Patricia Pourrez

Dans le Loiret, la nouvelle réglementation a contraint le Conseil départemental à changer 210 panneaux. Les agents des routes ont déjà commencé depuis jeudi mais les nouveaux panneaux à 80 km/heure resteront bâchés ce week-end . Ils ne seront dévoilés que lundi. En attendant, la nouvelle limitation de vitesse s'applique bien dès aujourd'hui. "Nul n'est censé ignorer la loi " explique le colonel de Bertrand de Varine, de la Gendarmerie du Loiret. Malgré tout, le gouvernement a appelé les forces de l'ordre à faire preuve de "tolérance", au moins les premiers jours.

Les cas de figure pratiques

La nouvelle réglementation est assez simple. Sur toutes les routes à double sens, sans séparateur central, la vitesse passe à partir d'aujourd'hui de 90 à 80 km/heure.

Schéma pratique présenté par la Préfecture © Radio France - Patricia Pourrez

Après, il y a quelques subtilités. Par exemple, sur les routes sans séparateur central mais avec une portion à 2 voies, le 90 km/heure est conservé pour permettre de doubler.

Cas de figure où le 90km/h est maintenu © Radio France - Patricia Pourrez

Enfin, il y a toutes les voies à doubles sens avec un séparateur central : un mur, une haie, une glissière. Pour elles, il n'y a pas de changement. La Préfecture rappelle aussi que les portions aujourd'hui à 70 km/heure ne changent pas non plus, même si elles sont comprises entre des portions qui passent à 80 km/ H.

Exemple de voies avec séparateur central © Radio France - Patricia Pourrez

Le nombre de tués repart à la hausse sur les routes du Loiret

Même s'il s'agit d'une expérimentation pour 2 ans, cette mesure d'abaissement de la vitesse n'est pas très populaire. Dans le Loiret, les autorités espèrent pourtant qu'elle aura un impact rapide. Depuis le début de cette année, il y a eu 27 tués sur les routes du département : c'est pratiquement 2 fois plus que l'an dernier sur la même période. Et, sur ces 27 victimes, 19 ont été tuées sur des routes secondaires. Pour le Préfet du Loiret, Jean Marc Falcone, " tous les dispositifs qui sont de nature à faire baisser la vitesse et donc le nombre de morts ne pourront que donner satisfaction". Au niveau national, des experts ont estimé que la mesure permettrait de sauver 350 à 400 vies par an.

Des effets limités sur les temps de trajets ??

Autre argument avancé par les autorités : la mesure aura peu d'impact sur les temps de trajets. La Préfecture du Loiret a ainsi calculé qu'avec les 80 km/h, les automobilistes mettront en moyenne seulement 2 minutes de plus sur les trajets Orléans/ Montargis, Orléans/Gien et Orléans/ Pithiviers.