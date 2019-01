80 km/h : les gilets jaunes s'en moquent, les élus locaux s'en félicitent

L'annonce d'Emmanuel Macron d'un possible assouplissement de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires n'a pas convaincu les gilets jaunes. Mais les élus qui contestaient la mesure applaudissent.

Entre Venelles et Pertuis, la vitesse est limitée à 80 km/h sur la départementale 556

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Depuis qu'Emmanuel Macron a appelé les maires à faire des propositions sur la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, le président du conseil départemental des Hautes Alpes ne boude pas son plaisir. L'an dernier, Jean-Marie Bernard avait été l'un des élus les plus frondeurs face à cette mesure. "Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, dit-il. Maintenant, il faut que le gouvernement mette en place une méthode de travail. Nous devons trouver ensemble des solutions pour modifier les infrastructures là où il faut, ou réduire la vitesse quand il le faut".

Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis - Jean-Marie Bernard, président du Conseil Départemental des Hautes Alpes

Cette semaine, le ministre de l’intérieur a rappelé qu’une évaluation de la mesure était prévue dans quelques mois. " Nous nous sommes engagés à évaluer le résultat des 80 km/h au bout de deux ans ", dit Christophe Castaner au journal La Dépêche, et " si cette mesure n’a servi à rien, alors oui nous pourrons revenir au 90 km/h ".

Le RIC plutôt que l'annulation du 80 km/h

A Marseille, les élus comme les habitants sont nettement moins concernés par la vitesse sur les routes secondaires. "La colère part du pouvoir d'achat, rappelle la sénatrice socialiste Samia Ghali. Le prix de l'essence a été le déclencheur de cette crise. Les 80km/h ne doivent pas être mis au centre du débat".

Du côté des gilets jaunes, l'annonce du président ne semble pas avoir convaincu beaucoup de monde. "C'est quoi le problème avec la vitesse, se demande Maxime au quartier général des gilets jaunes à Pertuis près d'Aix-en-Provence. Qu'ils nous accordent le Référendum d'Initiative Citoyenne, le RIC et là on tranchera l'histoire du 80 km/h". De l'autre côté de la Durance, côté Bouches du Rhône, sur la départementale 556 vers Venelles, la vitesse maximale est passée à 80 km/h depuis cet été. Au milieu de cette longue ligne droite, le radar automatique ne flashe plus. Il est hors service.