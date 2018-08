Chilleurs-aux-Bois, France

Si ce n'est déjà fait, il va falloir s'habituer ! Depuis deux mois, la vitesse sur les routes secondaires à double sens est limitée à 80 km/h. Une mesure appliquée depuis le 1er juillet 2018 et qui est loin de faire consensus : en témoigne les importantes mobilisations d'usagers de la route qui ont eu lieu partout en France et notamment dans le Loiret ces derniers mois.

Et visiblement, beaucoup d'automobilistes ne se sont pas encore mis au diapason de cette réforme. En juillet 2018, les radars du Loiret ont flashé 4.614 fois : c'est 1,7 fois plus qu'en juillet 2017 (2.721 flashs). L'augmentation reste toutefois moins importante qu'au niveau national (deux fois plus de flashs entre ces deux périodes).

Deux morts sur les routes départementales du Loiret en juillet 2018

Objectif annoncé de cette mesure : rendre les routes plus sûres et sauver entre 300 et 400 vies par an selon le gouvernement. Il est encore tôt pour dire si la mortalité routière va baisser mais en juillet 2018, deux personnes sont décédées sur le réseau secondaire loirétain : c'est autant qu'en juillet 2017.

Alors au quotidien, se sent-on plus en sécurité lorsque l'on prend le volant depuis les 80 km/h ? La perte de temps est-elle significative ? Pour tenter d'y voir plus clair, notre reporter à décider de faire la route entre Orléans et Chilleurs-aux-Bois.

"C'est long, on fait moins attention"

Lorsque les routes étaient limitées à 90 km/h il fallait 37 minutes pour faire le parcours. Notre journaliste lance donc un chronomètre et règle le limitateur pour éviter tout excès de vitesse. C'est plus anecdotique mais la radio sélectionnée est bien évidemment France Bleu !

Dans cette partie du Loiret, les très longues lignes droites s’enchaînent. Premier constat : on a un peu l'impression de se traîner. Romuald, un chauffeur routier rencontré à Chilleurs-aux-Bois partage cette opinion : "C'est long, on fait moins attention, on perd un peu l'analyse de devant, c'est-à-dire regarder toujours au plus loin pour anticiper."

Des dépassements en permanence

Sur la route, la voiture France Bleu circule précisément à 80 km/h, mais visiblement ce n'est pas le cas de tout le monde. Notre reporter est doublé très souvent, parfois à grande vitesse. Christophe est un passionné de la route, il conduit des camions, des voitures et des motos : "Je le vois tous les jours. En tant que poids lourd on conduit à 80 km/h. Les automobilistes s'impatientent derrière nous alors ils prennent des risques et nous dépassent en coupant la ligne blanche et les zébras. On se fait doubler à longueur de journée. Mais je mets à leur place. Je suis aussi automobiliste et je suis plus souvent à 100 qu'à 80 km/h."

Sur la D2152, entre Loury et Chilleurs-aux-Bois, un radar a été détruit, comme six autres appareils dans le Loiret. Un geste que déplore Pierre-Louis Valls président de la ligue contre la violence routière : "C'est la sécurité qui en prend un coup. Premièrement c'est tout le monde qui paie car ils vont être rétablis. C'est de l'argent qui ne sera pas utilisé ailleurs. Deuxième chose : pendant que l'appareil est dégradé il peut y avoir des comportements dangereux qui peuvent entraîner des accidents."

La préfecture annonçait des temps de trajets légèrement rallongés (1 minute 42 en plus entre Orléans et Pithiviers). Il s'agit en fait de la théorie. Rien qu'entre Orléans et Chilleurs-aux-Bois, il a fallu 42 minutes à notre reporter, soit cinq minutes en plus qu'à 90 km/h !

