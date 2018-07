Ce week-end, et malgré les controverses, l'abaissement de la vitesse à 80km/h est entré en vigueur sur les routes secondaires sans terre-plein central. Malgré la mobilisation des associations des usagers de la route et les campagnes éducatives de la Sécurité routière, plus de 70% des français se prononcent encore contre cette mesure du gouvernement.

Les français devront pourtant lever le pied sur 40% du réseau routier, national et départemental. Une perte de vitesse qui permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an.

Changement de vitesse en Provence

Var :

Environs 50 panneaux ont été changés dans la nuit de samedi à dimanche, sur 1.900 kilomètres impactés par la nouvelle réglementation.

Bouches-du-Rhône :

Seulement 5 panneaux ont été remplacés, un sur la RD556 entre Venelle et Pertuis, les quatre autres entre Mas-Thibère et Port-Saint-Louis.

Hautes-Alpes

Dans ce département, les routes départementales n'ont pas de séparateur central. C'est donc 1.950 kilomètres de route qui sont concernés par le changement de limitation.

Alpes-de-Haute-Provence

20 nouveaux panneaux ont été installés.

Des radars calibrés, des panneaux en retard

Dans plusieurs département, la commande des panneaux 80 km/h a été retardée suite à une rupture de stock. Beaucoup de parcelles sujettes à la nouvelle réglementation n'est pas encore indiquée.

Quant aux radars, ils sont tous déjà calibrés.

Si vous prenez le risque de rouler à 90km/h, vous vous exposez à la perte d'un point, et 68 euros d'amende.