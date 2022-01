Covid-19 : 85% des trains circulent en Savoie et Haute-Savoie, le Léman Express perturbé

Le Covid-19 n'épargne personne, pas même nos transports au quotidien, mais pour l'instant, et vous l'avez peut-être remarqué, vos principaux trajets sont assurés. En Savoie et Haute-Savoie, tous les services de la SNCF, (bureaux, techniques, chauffeurs) sont impactés par ce virus "mais l'essentiel est fait" nous glisse la direction, "seul 2 à 3 trains sont supprimés par jour."

Dans la plupart des cas, des solutions de repli sont proposées aux voyageurs comme la mise en place de bus de substitution. Selon la SNCF, 3/4 des voyages sur la ligne Chambéry-Grenoble-Modane-Lyon sont préservés même si la situation peut vite évoluer.

"On pourrait faire rouler 100% de nos trains"

Côté syndicats des cheminots, on reconnaît que la conjoncture aurait pu être bien plus pire au regard de la crise sanitaire. Même si avec plus de moyens alloués par la direction, "on aurait pu faire rouler 100% des trains et éviter les remplacements" selon Antoine Fatiga, Responsable Transports CGT.

"Au niveau syndical, ce que nous cherchons, c'est de faire rouler 100% de nos trains. Donc il faudrait embaucher et il faudrait en même temps avoir du matériel à disposition. Ce qui est embêtant pour l'usager ? C'est celui qui a l'habitude de prendre le train de 6 heures 24. Il prendra peut-être plus de 6 heures 40 ou 6 heures 50, mais il y aura quand même une solution de train qui sera prise. Heureusement on n'est pas à l'arrêt, il y a quand même beaucoup de trains qui roulent."

L'heure est à la pédagogie pour la société ferroviaire qui vous invite à consulter régulièrement son site à la veille de votre départ ou, le fil Twitter SNCF TER AURA pour les perturbations en direct.

Pas la même chance pour le Léman Express

Les absences pour cause de maladie sont en augmentation aux chemins de fer fédéraux suisses (CFF), principale compagnie ferroviaire de Suisse. La situation est tendue. Dans certaines unités, il n'y a plus de réserves de personnel.

"Je suis inquiet pour le mois de janvier, sur 300 salariés, une vingtaine sont en arrêts maladies, ça ne va pas s'arranger - Sylvain Terrade, Secrétaire Général CGT Cheminots Annemasse

Selon les cheminots suisses, "les trains Léman Express circulent ainsi à la cadence d’un train chaque demi-heure au lieu de chaque quart d’heure entre Coppet et Annemasse."

Avec plusieurs cas de Covid côté conducteur Suisse, la ligne Genève-Annemasse devrait aussi être impactée.