90 km/h ou 80 ? Un radar situé à la limite entre Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées crée la polémique

"Ah ça je peux vous dire que certains vont être contents et se faire de l'argent", sourit Jojo en ajoutant, "mais pas le mien". Jojo travaille à la déchetterie d'Espoey, en bordure de la départementale 817, celle qui relie Pau et Tarbes. À 200 mètres de là, depuis quelques jours, un radar "chantier" ou "mobile" a été installé et depuis de nombreux automobilistes se sont fait flasher avant d'arriver à la déchetterie de Jojo, qui en a vu "plusieurs" arriver après avoir été pris en photo. Même chose pour Sylvain, lui travaille à côté, chez un fournisseur de matériel agricole : "l'autre fois je rentrais chez moi, j'ai vu quelqu'un se faire flasher devant moi, le radar prend dans les deux sens". En plus, l'appareil est situé dans un endroit piège.

Le radar est situé environ à l'endroit du rond rouge - Capture d'écran Maps

Problème n°1 : dans le sens Pau-Tarbes, on vient des Pyrénées-Atlantiques, on sait que la vitesse est limitée à 80 km/h. Dans l'autre sens, juste avant le radar, se trouve une des enclaves des Hautes-Pyrénées dans le 64 : la vitesse y est limitée à 90 et aucun panneau n'indique qu'on repasse à 80 en quittant l'enclave, sauf un panneau 'fin de limitation à 90'. Problème n°2, l'appareil n'est pas un radar 'classique', on ne le repère pas, on le voit mal. "Et puis, quand on vient de Tarbes, il est situé après une courbe, dans une descente", ajoute Sylvain, le vendeur de matériel agricole. En clair, comme le résume le maire d'Espoey, Jean-Pierre Moura : "si ça fait baisser la vitesse, c'est bien, mais si c'est pour faire de l'argent...".

Radar controversé

À Soumoulou, quand on appelle la gendarmerie et qu'on demande des informations sur ce radar, on nous répond : "vous savez, on a déjà eu beaucoup d'appels de personnes qui se plaignaient du radar de Ger, qui ne comprenaient pas à combien c'était limité". Ger est également situé près de la frontière entre les deux départements, alors quelle solution ? "C'est une route assez large, je pense qu'on pourrait relever la vitesse à 90km/h de notre côté, j'y suis favorable personnellement", suggère le maire d'Espoey, Jean-Pierre Moura. Le président fraîchement réélu du conseil départemental, avait indiqué il y a deux ans déjà "ne pas jeter l'éponge" pour faire repasser des routes à 90 km/h. La RD 817 fait partie des axes sur lesquels un travail est effectué. En attendant, le radar mobile d'Espoey a été tagué, dégradé, il ne fonctionne plus.