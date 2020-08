90 ou 80 km/heure : les touristes savent-ils à quelle vitesse rouler dans la Manche?

Les panneaux précisant la vitesse autorisée ne sont pas si fréquents le long des routes de la Manche et pour les touristes, le doute est de mise.

Lorsqu'on part en vacances, on pense à réserver son logement, à se renseigner sur les activités possibles, mais pas forcément à vérifier à quelle vitesse est limitée la circulation dans le département où l'on se rend. Et c'est un problème, maintenant que selon les départements, on se retrouve avec une vitesse limitée à 80 km/heure, ou à 90.

Dans le doute, on se cale à 80 km/heure!

Dans la Manche, le choix a été fait de rester à 80. Mais beaucoup de touristes l'ignorent, comme Norbert. "C'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quelle vitesse rouler, alors dans le doute on se cale à 80 km/heure". Evidemment, si le GPS est à jour, il permet de régler le problème. "Je roule avec le GPS qui m'indique la vitesse limite autorisée comme cela, pas d'erreur", explique Antoine. Seulement beaucoup de GPS n'intègrent pas les décisions prises par les conseils départementaux si bien que pour Christelle, une touriste du Jura en vacances dans la Manche, "la solution serait sans doute de mettre plus de panneaux le long des routes".

Réflexion à venir au Conseil départemental

Au conseil départemental de la Manche, c'est le vice-président Jean Morin qui est en charge des routes et il s'intéresse à cette problématique. "Je me suis rendu compte moi même en circulant entre les différents départements normands que l'on ne sait pas toujours quelle est la réglementation en vigueur. L'information des automobilistes est primordiale", poursuit-il avant d'ajouter :"nous allons devoir mener une réflexion mais il ne serait pas absurde d'installer des panneaux le long des routes, aux entrées dans le département pour rappeler les limitations en vigueur dans la Manche".