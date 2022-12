90 vélos électriques en libre service dès l'été prochain dans l'Agglo de Brive

L'Agglo de Brive se parcourra bientôt en vélo électrique. Les élus viennent de valider le développement d'un service de vélo électrique en libre-service. Il devrait être mis en route dès l'été prochain. 90 vélos, made in France, seront achetés ainsi que 140 mobiliers d'accroche. 19 emplacements ont été choisis pour les installer : 15 dans la ville de Brive même et quatre dans les communes de Malemort, Cosnac, Ussac et Saint-Pantaléon de Larche. Les emplacements pourront être agrandis ou déplacés selon les premiers retours d'expérience.

ⓘ Publicité

Avec ou sans abonnement

Les vélos seront bleus pour être facilement identifiés. C'est un prestataire extérieur qui sera chargé de leur entretien et surtout de la charge des batteries. Pour l'utilisateur, rien de plus simple. On prend un vélo quelque part et on le redépose au même endroit ou dans un autre emplacement. On pourra prendre un vélo sans abonnement moyennant 1 euro pour trente minutes et 0,05 centimes par minute en plus. Quatre formules d'abonnement seront proposées de 10 euros pour un mois à 40 euros pour un an avec 0,05 centimes par minute mais les 30 premières là seront gratuites. Pour l'Agglo, c'est un investissement de 450.000 euros plus 120.000 euros annuel pour le fonctionnement.

Un service accessible à tous

Un investissement somme toute modeste pour développer les mobilités douces dans l'Agglo. Cela représente grosso modo le prix d'un bus précise François Patier, conseiller délégué chargé des transports urbains. "Je pense que c'est une bonne chose de remplacer un bus par des déplacements plus souples et à la demande." Un service qui devrait avoir du succès prédit l'élu. "D'autant que la plaine entre Malemort et Larche est tout à fait propice à ce genre de déplacements". Autrement dit, avec l'assistance électrique, se déplacer dans le secteur sera un jeu d'enfant pour tous.