A 20 : les conditions de sécurité toujours pas réunies pour rouvrir l'autoroute dans la traversée de Limoges

Alors que la journée est classée orange par Bison Futé pour les premiers départs en vacances, Limoges va représenter un gros point noir pour la circulation ce week end puisque l'autoroute A20 est toujours fermée à la circulation dans la traversée de la ville. Une situation qui dure depuis le 22 juin, suite à un incident sur le chantier du nouveau pont entre La Bastide et le quartier du Puy Ponchet, au niveau de l'Aquapolis. La préfecture de la Haute-Vienne n'a pas encore donné son feu vert pour la réouverture entre les sorties Limoges Nord et Limoges Centre, car pour l'instant elle estime que les conditions ne sont pas réunies.

Un état de dégradation de certaines parties essentielles de l'ouvrage" pointé par la préfecture

"En l'état, les constats réalisés par le Cerema ne permettent pas une réouverture immédiate de l'A20 en toute sécurité pour ses usagers" indique la préfecture dans un communiqué publié ce vendredi soir. Les experts de cet établissement public, qui dépendent du ministère de la transition écologique et de la cohésion du territoire, sont venus inspecter le pont qui surplombe l'autoroute jeudi. Ils ont constaté "un état de dégradation de certaines parties essentielles de l'ouvrage". Pour les autorités, il n'est donc pas question de prendre des risques. Des calculs supplémentaires et d'autres éléments ont été demandés pour justifier la stabilité de la passerelle, en plus du rapport détaillé déjà fourni par Limoges Métropole et Eiffage Métal France en milieu de semaine.

11 jours de galère et des bouchons qui vont grossir avec les vacanciers

Si ça prend du temps, "c'est parce qu'on travaille de manière sérieuse" indiquait ce vendredi Fabienne Balussou, la préfète de Haute-Vienne. En attendant, pour les premiers départs en vacances, le gouvernement recommande purement et simplement d'éviter de passer par l'A20, avec des itinéraires alternatifs par l'A89 puis l'A71 en direction de Clermont-Ferrand. Deux autoroutes en partie payantes et qui rallongent le trajet de 100 km. Certains automobilistes risquent donc d'y renoncer et de venir engorger les déviations locales, sur lesquelles le trafic quotidien habituel génère déjà de très gros bouchons depuis 11 jours.