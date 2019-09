A31 : l’aire de Thionville portes de France fermée pour travaux et il était temps !

L'une des pires aires d'autoroute se refait plus qu'une beauté. Elle est le premier arrêt possible pour les étrangers qui arrivent en Moselle sur l'A31 par le Luxembourg. L'aire de Thionville portes de France est fermée depuis le 3 septembre et jusqu'au mois de janvier.

L’aire de Thionville portes de France sur l’A31 est enfin fermée (depuis le 3 septembre) pour travaux. Une première tranche de quatre mois pour tout refaire, car elle était trop petite et les sanitaires tellement sales et dégradés qu'il était devenu inenvisageable de s'en approcher. Cette aire d’autoroute est la première sur l’A31 quand on descend du Luxembourg.

La Direst, la direction des routes, va dépenser 2 millions 200 mille euros pour tout refaire et même doubler la surface, c'est un investissement exceptionnel en France pour une aire d'autoroute non concédée, c'est-à-dire gérée par les services de l'Etat. Et ce sont d’abord les routiers qui seront gagnants. Jusqu'à maintenant, ils ne disposaient que de 15 vraies places pour se garer, bientôt ils en trouveront 69.

Les travaux ont débuté le 3 septembre.

8.000 camions passent chaque jour dans ce sens sur l'A31 pour 52.000 voitures, mais les automobilistes auront 27 places, pas une de plus qu'actuellement. Et comme sur l'aire de Lesménils (aire du bois du Juré) au sud de Metz, il y aura une bascule pour peser les camions.

Des toilettes célèbres pour leur insalubrité

Comme tout sera refait, les lampadaires, les trottoirs, l'assainissement seront revus. Et surtout, les toilettes. Le bloc sanitaire était tellement dégradé, qu'il était devenu célèbre pour son insalubrité.

Alors pour contrer le manque de civisme, la Direst a opté pour des toilettes sèches, mais nous ne ferons pas nos besoins dans de la sciure, mais sur un tapis roulant installé sous la cuvette. Et avec une manivelle, tout sera conduit à un local où des vers de compost attendront leur repas. Ils se nourriront de nos déjections, ce qui fera baisser le volume, et donc ce local ne sera vidé que tous les cinq ans.

L'aire sera à nouveau fermée en septembre 2020, jusqu'à janvier 2021, ce sera la seconde tranche des travaux.