A 45 : comment les uns et les autres vont se mobiliser durant les assises de la mobilité

Les opposants attendent une décision ferme et définitive du gouvernement contre la construction de l'A45 et la députée de la vallée du Gier réunit les acteurs économiques la semaine prochaine pour envisager l'avenir du secteur et peser dans le débat sur les transports.

Alors que la ministre des Transports a clairement dit que l'État n'avait pas assez d'argent pour financer tous les projets routiers, les opposants attendent une décision ferme et définitive contre la construction de l'A45.

Méfiance jusqu'au bout

D'ici là les opposants au projet n'entendent pas baisser la garde. "À ce stade, le décret de concession est toujours à la signature sur le bureau de la ministre, explique Maximes Combes de la coordination des opposants à l'A45. Les milieux économiques de Rhône-Alpes sont montés au créneau, des élus ont essayé d'intervenir directement auprès du premier ministre. (...) Et on ne sait pas quel rôle les lobbies routiers joueront."

Même son de cloche du côté de la Sauvegarde des coteaux du Jarez. "C'est le monstre du Loch Ness, on se méfiera jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous obtenions l'annulation de ce projet", annonce Julia Lourd, la vice-présidente de ce collectif.

Tous comptent profiter des assises de la mobilité pour des alternatives en matière de transports répondant au problème de trafic entre Saint-Étienne et Lyon. "Nous essayons de faire avancer le dossier sur tous les plans", ajoute-t-elle. Assises auxquelles la coordination des opposants entend pour sa part participer au côté d'organisations tout autant mobilisées contre d'autres projets routiers.

Table ronde sur l'essor économique de la vallée du Gier

C'est aussi à l'agenda de la députée du secteur, Valéria Faure-Muntian. L'élue La République en marche a invité les acteurs économiques à une table ronde jeudi 28 septembre, à la Barollière, à saint-Paul-en-Jarez. Ordre du jour : la vallée du Gier dans dix ans et son essor économique. "À partir de là, on aura des arguments solides pour pouvoir défendre nos positions auprès de la ministre des Transports", précise Valéria Faure Muntian. "Il n'est pas dit que tout s'arrêtera pour l'A45 comme on ne peut pour le moment garantir l'ouverture du chantier", ajoute la députée. Lors de ces assises de la mobilité, "chaque projet va être réétudié surtout ceux sous concession. Il y aura un nouveau calendrier en fonction de la capacité de l'État à financer ces projets-là. L'État pourrait aussi renégocier les modalités de financement. Tout est possible", conclut l'élue LREM.

Les opposants au projet de nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon à l'A 45 se sont donnés rendez-vous deux jours plus tard, le 30 septembre, à Saint-Joseph "pour occuper le tracé de l'A 45, avec la rénovation d'une loge paysanne pour poursuivre ce travail de sensibilisation sur la richesse des territoires concernés", annonce Maximes Combes.