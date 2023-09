A 60 ans, ce Trembladais change de vie et customise des 2 CV

Impossible de ne pas se faire prendre en photo. La "bouille" de cette deux CV revisitée par Bernard-Marie Thomas est trop attachante. Passée furtivement sur le Vieux Port de La Rochelle samedi dernier, elle accroche l'œil des passants. "C'était ma première voiture", dit en passant une promeneuse aux cheveux blancs. Ce modèle est unique. Une deux chevaux "retapée" par un ancien journaliste, rattrapé par sa passion.

ⓘ Publicité

"J'ai passé un CAP mécanique à plus de 60 ans"

"A un an de la retraite, ma conjointe, originaire de Jonzac, m'a convaincu de passer un CAP mécanique auto, et c'est ce que j'ai fait. C'était à St Germain-de-Lusignan au CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat de Charente-Maritime, et je suis devenu le plus vieil apprenti de France. En plus j'ai passé il y a deux mois, un diplôme de VTC, pour pouvoir transporter des personnes avec des vieilles voitures. Je propose déjà de la balade touristique commentée en deux CV, avec possibilité de parler anglais, espagnol et même allemand."

Bernard-Marie Thomas, ancien journaliste, a passé son CAP mécanique automobile il y a peu, et "retape" des deux chevaux à la demande de Franck Mesnel © Radio France - Gérald Paris

Au total, une dizaine de deux CV sont passées par son atelier en un an. Un passionné qui se plaît à sillonner les villes de rugby avec ses petites protégées. "C'est à la demande de Franck Mesnel, ancien international, qui m'a demandé de restyler ces voitures avec un nœud rose au dessus." ( clin d'œil à la marque Eden Park créée par le rugbyman ).

Intérieur en alcantara, et portes redécoupées pour cette deux chevaux © Radio France - Gérald Paris

Deux chevaux restylée par Bernard-Marie Thomas, habitant de la Tremblade © Radio France - Gérald Paris

Bernard-Marie Thomas, un Trembladais passionné par les deux CV au parcours très atypique. Il a été journaliste toute sa vie, dans l'agriculture, l'aquaculture, critique gastronomique et viticole, avec un passage également sur les plateaux de "Thalassa". Si vous le croisez dans le Trembladais, interpellez-le, il adore parler de sa passion.