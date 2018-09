63114 Montpeyroux, France

Encore des travaux sur l'A75 ! Alors que la société APRR poursuit le chantier d'élargissement de l'axe sur une dizaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, la DIR Massif Central annonce un nouveau programme d'entretien des chaussées. Il prévoit le désamiantage d'une portion de 2 km, entre les communes de Montpeyroux et Coudes, dans les deux sens de circulation.

Des mesures de sécurité draconiennes

En France, entre 1970 et 1995, l'amiante a été utilisée dans la composition de certains enrobés, d'où la mise en oeuvre de procédés particuliers sur les chantiers pour protéger les usagers qui circulent à proximité et les personnels qui y travaillent. Comme l'an passé à Authezat, on va donc voir des ouvriers équipés de combinaisons et des camions avec des bennes hermétiques pour évacuer les déchets vers des zones de stockage adaptées. L'objectif est d'éviter la dispersion de poussières d'amiante. C'est l'entreprise Colas qui effectue ces travaux, après avoir déposé un dossier auprès des organismes chargés de la sécurité des salariés.

Des ouvriers équipés de protections sur un camion prêt à évacuer les déchets - DIR Massif Central

Un trafic ralenti et dévié

Forcément, la circulation sera perturbée durant ces cinq semaines. Le chantier, en deux phases, nécessitera la fermeture totale du sens de circulation concerné par les travaux.

Phase 1 : le trafic sera basculé et s'effectuera à double sens sur les voies du sens sud/nord (Issoire/Clermont-Ferrand) du 8 octobre au 26 octobre 2018. Dans le sens nord/sud (Clermont-Ferrand/Issoire) les bretelles d'entrée et de sortie du diffuseur n°7 (Montpeyroux), seront fermées. Des déviations seront mises en place par les diffuseurs les plus proches.

Phase 2 : le trafic sera basculé et s'effectuera à double sens sur les voies du sens nord/sud (Clermont-Ferrand/Issoire) du 29 octobre au 9 novembre 2018. Dans le sens sud/nord, (Issoire/Clermont-Ferrand) les bretelles d'entrée et de sortie du diffuseur 7 ainsi que la bretelle d'entrée du diffuseur 8 seront fermées. Là aussi les automobilistes devront emprunter des déviations.

Ces restrictions seront maintenues durant les week-ends. La vitesse sera réduite à 50 km/heure au niveau des points de basculement et à 80 km/heure sur toute la zone de basculement.