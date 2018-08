Automobilistes, prenez vos précautions ! A partir de 22 heures ce mercredi et jusqu'au 14 août dans la matinée, l'A 86 sera interdite à la circulation entre Nogent et Bobigny dans le sens extérieur.

Paris, France

Une fermeture qui s'ajoute à celle, déjà en cours, du tronçon entre Bobigny et La Courneuve dans les deux sens. Une mesure exceptionnelle afin de faciliter des travaux hors normes. A commencer par le chantier du prolongement de la ligne 11 du métro en direction de Rosny-sous-Bois. La Ratp doit installer un tunnel sous l'autoroute. La structure en béton armée longue d'une quinzaine de mètres est prête, il faut maintenant la faire glisser sous les voies.

Une semaine de travaux

Du coup pendant ces six jours de fermeture, la direction des routes d’Île de France va en profiter pour moderniser le tunnel de Bobigny avec la construction de huit nouvelles issues de secours et l’amélioration d'une centaine d'appareils de ventilations. Les dates de ces chantiers n'ont pas été choisi par hasard, selon les données de trafic, la circulation routière pendant cette période est la plus faible de l'été...

Itinéraires de substitution

Pour ceux, toutefois, qui devront quand même emprunter leur voiture Il existe plusieurs itinéraires de substitution pour rejoindre le nord de l'île de France. En fonction de votre point de départ, vous pouvez emprunter l'A 104, ou bien le périphérique puis l'A1 ou encore le périphérique puis l'A3. Des détours, certes, mais qui ne vont durer que quelques jours. Courage...