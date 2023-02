A Aixe-sur-Vienne, le chantier de la déviation de la RD 20 commence, pour le plus grand plaisir des habitants

La déviation de la RD 20 sur la commune d'Aixe-sur-Vienne était dans les tuyaux depuis des années, et les travaux ont enfin commencé ce 19 janvier. L'objectif : diminuer le trafic dans le centre-bourg de la commune, améliorer la sécurité des usagers et prévenir les accidents, et accompagner la revitalisation économique et démographique du territoire. C'est un chantier très important pour le département de la Haute-Vienne, à hauteur de 6 millions d'euros, et très important aussi pour la population d'Aix-sur-Vienne.

ⓘ Publicité

Les travaux de la déviation ont commencé le 19 janvier. - Département Haute-Vienne

Un financement de 6 millions d'euros

Stéphane et Muriel, deux voisins du quartier, sont accoudés au bar PMU pour le café du matin. Muriel a justement son avis sur la déviation. "Il y a plein de circulation qui passe devant chez moi. Pour moi, ça va dévier les véhicules, donc c'est parfait" explique cette habitante. Son ami partage son avis. "C'est une très bonne chose parce que, en heures de pointe, c'est le bordel complet" dit Stéphane.

Actuellement, le centre-ville de la commune d'Aixe-sur-Vienne, est traversé par 5 000 véhicules chaque jour, dont environ 7% de poids lourds. La déviation va entrainer une diminution de la circulation, avec l'interdiction pour les camions de rouler, grâce à la liaison permettant de relier la RD 20 au contournement Nord-Ouest de Limoges. Romain est à côté et entend un bout de la conversation. Pour lui, la déviation est un avantage du point de vue de la sécurité. "Les camions rasent beaucoup les trottoirs et comme les trottoirs ne sont pas bien larges, les piétons sont plus ou moins gênés lorsqu'ils passent" s'inquiète le riverain.

Booster l'activité économique et sociale

Du côté du président de l'association des commerçants, Frédéric Proust, également bijoutier sur la route départementale, on espère que ça boostera même l'activité de la boutique. "Les gens de Limoges viendront peut-être plus facilement. Peut-être même que d'autres personnes s'installeront plus facilement" croise les doigts le commerçant.

Les travaux de la déviation vont durer 24 mois. - Département Haute-Vienne

Pour le maire d'Aixe-sur-Vienne, René Arnaud, il était temps que les travaux commencent. Ça ne peut être que du positif pour la commune. "Depuis que le Département avait mis les panneaux, il y avait une certaine impatience. Il y a eu un retard dû à un complément d'enquête environnementale et là les gens demandaient assez régulièrement : 'Quand est ce que ça démarre?' " rapporte le maire.

Mise en service de la déviation au printemps 2024

Les travaux ont commencé et vont durer 24 mois. La déviation sera mise en service au printemps 2024. Le président du Conseil départementale de la Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois, se réjouit de la réalisation de ce projet, et notamment le respect des normes environnementales, quatre fois supérieures aux exigences de base selon lui.

"Pendant le chantier, toute la faune est protégée. Il y a une clôture, une bâche, qui empêchent la faune de rentrer sur ce chantier-là. Et pour la faune qui veut fuir ça, il y a des possibilités de franchissement des différentes clôtures. Et puis après, à l'usage, ça veut dire qu'il y aura des plantations de haies, des plantations de bois, il y aura maintien d'une mare aussi. Donc la biodiversité sera même renforcée sur cet espace-là. Donc oui, on est ambitieux pour la préservation de la nature ici, sur ce projet de déviation à Aix-sur-Vienne" présente fièrement Jean-Claude Leblois.