A Annecy, face à la baisse de fréquentation de ses bus la SIBRA réduit son offre à partir de lundi prochain

A partir de lundi prochain 9 novembre, le nombre et la fréquence des bus seront modifiés sur certaines lignes de la SIBRA, la société de transports en commun de l'agglomération d'Annecy. Conséquence de la baisse de fréquentation depuis le début du reconfinement.

En raison du reconfinement et de la baisse de fréquentation de ses bus, la société de transports en commun de l'agglomération d'Annecy, la SIBRA réduit son offre et modifie ses fréquences sur certaines lignes à partir du lundi 9 novembre et jusqu'à nouvel ordre.

Sur les lignes 9 à 18, les lignes du dimanche, les lignes interurbaines, les services handibus et proxibus ainsi que les dessertes scolaires, pas de changement.

Les lignes urbaines principales 1 à 7 fonctionnent sur la base des horaires "samedis, vacances et été" avec des renforts le matin et le soir.

Des aménagements particuliers sont mis en oeuvre pour les lignes 1 à 7.

Les lignes de soirée (Rythmo 1/ Rythmo 2 / Rythmo 3 / N) sont interrompues à partir de 22h15.

Pour plus de précisions, consultez les horaires en temps réel sur l'appli Sibra.