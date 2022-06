Dordogne : deux mois de travaux à Antonne-et-Trigonant, la circulation perturbée

À partir de lundi 27 juin, la circulation est alternée sur le carrefour de la RN21 et la RD69 à Antonne-et-Trigonant. L'accès à la RD69 sera fermé pendant deux mois.

Des travaux d'aménagement du carrefour de la RN21 et la RD69 va perturber la circulation à Antonne-et-Trigonant pendant deux mois. Du lundi 27 juin au vendredi 2 septembre, la circulation sera alternée sur la RN21, au carrefour d'avec la RD69 et la route du Bois Barra. La RD69 sera fermée et des déviations misent en place.

Les voies seront rouvertes à la circulation en dehors des horaires du chantier

En dehors des horaires de travail du chantier, toutes les voies seront ouvertes à la circulation et les déviations retirées.