Á Argenton, la cinquième action Stop Train marquée par une première victoire

Á Argenton, plus de 200 personnes ont encore participé ce jeudi 14 février à la 5e action Stop Train du comité de défense de la gare. Une action marquée par une première victoire : l'annonce par Emmanuel Macron lui-même du rétablissement d'une desserte mais le combat n'est pas terminé.

Argenton-sur-Creuse, Indre, Centre-Val de Loire, France

Le mouvement lancé par le comité de défense de la gare d'Argenton/Creuse ne faiblit pas. Ce jeudi 14 février, lors de la cinquième action Stop Train, 205 personnes se sont encore mobilisées pour réclamer le rétablissement de 3 dessertes en gare d'Argenton. C'est une vingtaine de personnes de plus que lors de la dernière action. Equipés de pancartes et autres accessoires en forme de coeur - Saint-Valentin oblige - pour déclarer l'amour de leur gare les manifestants ont une nouvelle fois bloqué pendant une dizaine de minutes un train Limoges-Paris. Mais les défenseurs de la gare ont un motif surprise de réjouissance.

Quelques dizaines de minutes avant le début de l'action, Emmanuel Macron, en visite à Gargilesse dans le cadre du grand débat national, a annoncé le rétablissement d'une desserte. Le train partant d'Austerlitz à 19h41 s'arrêtera à nouveau en gare début Mai. venir manifester et bloquer un tgr ont participé hier après midi à 16h à une nouvelle action Stop train organisée par le comité de défense de la gare !

Première victoire

Pour le comité de défense c'est une belle victoire. Le rétablissement de cet arrêt avait déjà été évoqué par François Philizot, délégué interministériel chargé des Transports auprès du Premier ministre, le 5 décembre dernier lors de sa rencontre à Paris avec des membres du comité et des élus. Mais il ne s'agissait encore que d'une promesse. Promesse confirmée donc et par le Président de la République en personne. Malgré cette victoire le combat continue. Les manifestants réclament en effet encore le rétablissement d'au moins 2 autres dessertes matinales, l'une vers Limoges, l'autre vers Paris. Si le sourire était donc de rigueur, la détermination reste intacte et une prochaine action aura donc lieu le vendredi 22 février en nocturne à 21h45.