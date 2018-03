Dijon, France

Pour les 14 000 habitants d'Autun, cette navette autonome, c'est une petite (r)évolution ! Cette navette ressemble à un minibus. Elle est sans chauffeur et roule à l'électrique. Sa vitesse ne dépasse pas les 20 km/h. Pour se diriger, le véhicule est doté de capteurs, ce qui lui permet de s'adapter à la circulation et à l'environnement. Testée sur les hauteurs d'Autun, la navette peut transporter une douzaine de passagers entre les parkings de la place du Champ de Mars et le centre historique : " c'est un véhicule qui va servir à transporter les personnes à mobilité réduite qui ont parfois du mal à se garer dans les hauts quartiers," affirme Vincent Chauvet, le maire d'Autun.

Un mode de déplacement alternatif

La navette testée ce mardi à Autun est capable de s'arrêter net si il y a un obstacle. Elle peut aussi ralentir si le véhicule qui est devant ralenti. La navette peut enfin dépasser si il y a un obstacle et donc dévier de sa trajectoire. "L'idée est de trouver un mode de déplacement alternatif et nouveau pour rejoindre les hauts-quartiers," ajoute Vincent Chauvet. "On a sur cet acropole médiévale, la cathédrale entièrement rénovée ou encore le musée Rolin. On a des projets autour de la céramique. Les hôtels, les cafés et les restaurants nous obligent à réfléchir sur la manière de desservir cet espace qui est semi-piéton et qui a vocation a être de plus en plus fréquenté."

Si le test est concluant, la navette autonome électrique déjà mise en service à Lyon, Montpellier ou La Rochelle sera louée pour être utilisée l'été pendant pendant deux mois.