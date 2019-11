A Avignon le bâtiment classé des Rotondes bientôt une coquille vide ?

Les Rotondes à Avignon, c'est le centre de maintenance des trains et locomotives de la Région depuis 1884.C'était l'époque du PLM, le Paris Lyon Marseille et ses locomotives à vapeur. Aujourd'hui à l'heure de la réforme du ferroviaire la direction de la SNCF entend fermer ce vieux bâtiment.

Avignon, France

"Les Rotondes" c'est ce bâtiment rond qui trône au bord de l'avenue Pierre Sémard et dans lequel on répare les locomotives à Avignon. Construit en 1946, pour remplacer les trois petites rotondes détruites par les bombardements alliés de 1944, le site a été labellisé au patrimoine industriel du 20° siècle. Il a été le premier à être construit en "piles creuses triangulaires": un procédé innovant pour l'époque de l'après-guerre.

120 mètres de diamètre et 18 mètres de haut

Aujourd'hui selon les syndicats, ses portes sont en train d'être barricadées et l'activité d'entretien du matériel ferroviaire va être réduite au minimum. Selon la CGT cheminots, il n'y aura plus qu'à terme 80 agents sur le centre de maintenance contre 1300 en 1947! Mais où vont partir ces emplois et ces compétences ? Pour l'instant rien de précis n'a été annoncé aux cheminots.

La SNCF confirme qu'à cause de la baisse de l'activité sur les locomotives des négociations sont en cours pour réorganiser le site.