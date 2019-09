À Avignon, pompiers, policiers et techniciens simulent un accident du tramway ce mercredi

Avignon, France

Pompiers, policiers et techniciens mobilisés ce mercredi soir au carrefour de la Trillade à Avignon pour une simulation d'accident entre une rame du tramway et des voitures. L'exercice d'intervention débute à 20h. Les pompiers testent la coordination des secours, la mise en sécurité de passagers et des pompiers face notamment au risque d'électrocution, et la prise en charge d'éventuels blessés.

C'est un premier exercice en situation, d'autres sont prévues avant le 19 octobre, date d'inauguration du tramway du Grand Avignon.