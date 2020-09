A Bachy; des chevaux emmènent les enfants à l'école

Il est 8 heures et demi: Ura et Uravif s'apprêtent à entamer leur tournée à travers les rues de Bachy. Ces deux chevaux de la race Trait du Nord s'arrêtent régulièrement, et une vingtaine d'enfants au total montent peu à peu à bord de la charrette qui les conduit à l'école.

Cartables sur le dos, Lana et Noémie l'attendent avec impatience: "On va à l'école en calèche! C'est trop bien. Après on n'a pas mal aux pieds, on n'est pas fatiguées!" Aurore, la maman de Léo et César, tous deux élèves en CP, constate que ses enfants ne sont plus stressés le matin. "Pour le coup, c'est la motivation! Ca permet d'arriver à l'école avec le sourire, et puis c'est une animation pour tout le village. "

En chemin, les habitants saluent le passage des chevaux. Le trajet, avec les différents arrêts, a été soigneusement étudié, pour que la tournée se trouve sur le chemin des familles concernées et qu'elle n'excède par une demi-heure. Le maire, Phliippe Delcourt, est convaincu des bienfaits de ce "ramassage scolaire". _"On économise au minimum douze voitures ici. Vous voyez déjà toute la cohue à l'entrée de l'école!"_explique l'élu qui avait déjà fait appel à des chevaux pour le ramassage des déchets.

La charrette peut transporter une vingtaine d'enfants, ce qui fait autant de voitures en moins © Radio France - Sophie Morlans

A l'issue de ces deux semaines d'expérimentation, la commune fera un bilan, à la fois économique et écologique, elle espère bien pouvoir pérenniser l'opération. Pour le moment, elle est gratuite, dans le cadre d'un programme de coordination transfrontalier baptisé Interreg Eqwos.

Sauvegarder la race Trait du Nord

Il s'agit de trouver des nouveaux débouchés pour les Traits du Nord, une race aujourd'hui en péril. _"Ces chevaux imposants travaillaient autrefois dans les champs et les mines", explique Hélène Dubois, du pôle cheval Trait du Nord. "Ils sont idéaux pour ce type de mission en ville. On dit souvent d'eux qu'ils incarnent la force tranquille."_

Reste à trouver un financement, un attelage et surtout un conducteur qui serait disponible toute l'année scolaire. La mairie espère mettre en oeuvre le projet d'ici deux ans. En attendant, les 20 places de la calèche sont toutes réservées d'ici la fin de cette phase test.