À Baillargues, les riverains dénoncent un rond-point dangereux

Sur les bords du rond-point, rue du Coustouliès les traces de pneu sont nombreuses. "C'est compliqué de tourner, même quand on est en première, constate Nadine, une habitante. Il n'y a _pas assez de place pour passer_, du coup on rentre souvent dans le trottoir". On parle régulièrement de Baillargues pour ces ralentisseurs, très nombreux, et accusés, notamment par les motards, d'être dangereux. Les riverains dénoncent également l'existence de ce rond-point à deux pas de la route de Castries, sur la départementale 26.

Jean-François Arnaud en a fait une lutte personnelle. "Les cars ne peuvent pas tourner. Les camions ne peuvent pas tourner, s'agace le retraité. Un car de 8 mètres, on peut faire comme on veut, il ne tourne pas sur 4 mètres. Il souhaiterait que le terre-plein central soit retiré, remplacé par un système de feux tricolores.

En attendant, les conducteurs n'ont pas attendu les ajustements de la mairie. "Ce rond-point, il est ridicule, s'amuse Christophe, conducteur de car. Il est beaucoup trop serré, on ne peut pas passer, c'est super compliqué. Du coup _on coupe. On fait pas le rond-point_". Les voitures aussi ont adopté la technique, mais quand le trafic est plus dense en fin de journée, impossible de couper, les embouteillages se forment.

Des fois, vous allez avoir un bouchon de 700-800 mètre de chaque côté, parce qu'il faut le prendre très lentement.

Il y a quelques jours, le terre-plein a été raboté, mais cela n'a pas suffi à régler le problème du manque de place des véhicules pour passer. Des travaux dans le cadre des réfections menées rue du Coustouliès, pour un montant total de 1,2 millions d'euros.