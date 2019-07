A Béziers, on s'envolera pour la Belgique même cet hiver

Béziers, France

Lancée avec succès le 2 avril dernier, la nouvelle liaison entre Béziers Cap d’Agde et Charleroi Bruxelles Sud sera maintenue pendant la prochaine saison Hiver 2019/2020. Elle est donc désormais proposée toute l’année à raison de 3 vols hebdomadaires.

Sur les 3 premiers mois d’exploitation, près de 13 000 passagers ont été transportés sur cette ligne et le taux de remplissage des avions est de 88%. Le trafic prévisionnel de cette liaison est estimé à plus de 50 000 passagers par an.

270 000 passagers attendus d'ici la fin de l'année

Les prévisions de trafic sur l’ensemble des lignes sont estimées à 270 000 passagers pour l’année 2019, soit une croissance de +15% par rapport à 2018, ce qui constituerait le plus haut niveau de fréquentation depuis la création de l’Aéroport en 1974 et, plus récemment, depuis le lancement du plan de développement en 2008.

L’aéroport Béziers Cap d’Agde propose 9 destinations low cost de/vers Londres Luton, Londres Stansted, Manchester, Edimbourg, Bristol, Düsseldorf Weeze, Stockholm, Paris Beauvais et Charleroi Bruxelles Sud.

Il compte 110 emplois directs et génère des retombées économiques évaluées à 70M€ par an et 500 emplois indirects.