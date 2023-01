A Blagnac, vous devrez bientôt rouler à 30 km/h dans toute la ville

Il va falloir lever le pied : la mairie de Blagnac annonce une généralisation de la circulation à 30km/h sur l'ensemble de la commune. La nouvelle limitation sera mise en place le lundi 16 janvier.

Avec cette décision, la ville veut "sécuriser la cohabitation entre les usagers de la rue, les piétons et les vélos de plus en plus nombreux" et "juguler la vitesse excessive de nombreux véhicules" circulant à Blagnac. La mairie de Blagnac espère ainsi faire baisser le nombre d’accidents et de leur gravité. En roulant à 30 km/h, en cas de collision entre une voiture et un piéton ou entre une voiture et un cycliste, le risque de mortalité est divisé par six.

Moins de pollution et de nuisances sonores

La mairie de Blagnac a également pour objectif de réduire les nuisances sonores et la pollution de l’air. L'idée est aussi de diminuer la pollution visuelle : 450 panneaux de signalisation (50km/h, fin de zone 30 et autres) vont être retirés.