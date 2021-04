À partir de ce lundi, et jusqu’au 2 juillet les transports en communs, taxis et VTC sont interdits sur le pont de pierre de Bordeaux, en raison de travaux. Les tramways, piétons et cyclistes peuvent en revanche continuer de l'emprunter, mais ces derniers ne pourront utiliser que le côté aval.

À Bordeaux, bus et taxis interdits jusqu'au 2 juillet sur le pont de pierre

Le pont de pierre de Bordeaux est définitivement réservé aux piétons, vélos et transports en commun depuis juillet 2018

Du changement sur le pont de pierre de Bordeaux, à partir de ce lundi. À partir de ce 19 avril, les bus, taxis et VTC ne pourront plus l'emprunter. Les véhicules d'urgence et les tramways pourront circuler. Les piétons, cyclistes ou autre trottinettes devront eux emprunter uniquement le côté aval (côté centre-ville) de l'édifice, prévient Bordeaux Métropole.

Le côté amont (gare Saint-Jean) sera inaccessible pendant les travaux. - Bordeaux Métropole

Du côté des transports, comme les tramways continuent de circuler, les changements ne concernent que les usagers de la ligne 16 de bus, la seule qui circule habituellement sur le pont de pierre pour relier Mérignac et Bouliac. Elle sera déviée par le pont Saint-Jean.

La ligne 16 est déviée à partir de ce lundi. - TBM

Ces changements s'explique par "des travaux préparatoires du chantier de confortement du pont", dit Bordeaux Métropole. Presque bicentenaire, inauguré en 1822, le pont de pierre s'enfonce chaque année un peu plus dans la vase, sous l’effet de son propre poids. Alors, des forages vont être lancés, sous les piles du pont, pouvant aller jusqu'à 20 mètres de profondeur. Cela permettra de prévoir en détails les travaux à réaliser pour réduire le tassement du pont. Les gros travaux, de nettoyage , de remplacement des pierre, et de consolidation du pont débuteront eux en 2023, et dureront deux ans.

En temps normal, le pont de pierre est emprunté chaque jour par 60 000 personnes. Il est interdit aux voitures depuis juillet 2018.