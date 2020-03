À Bordeaux, le nombre d'accidents de tramway ne fléchit pas, TBM envisage de nouvelles mesures

Le tramway bordelais cause ou subit plus de deux accidents par semaine depuis 2018. Que ce soit face à des piétons, des cyclistes ou des véhicules motorisés, Transports Bordeaux Métropole (TBM) n'arrive pas à endiguer ce phénomène malheureux. En 2020, la société va devoir de nouveau innover.

Un taux d'accidents constant

178 accidents en 2018, 175 en 2019, et 34 collisions depuis le début de cette année. La campagne de sécurisation de TBM a du mal à produire de résultats concrets.

Après les avertisseurs sonores, TBM a équipé treize de ses rames à la fin de l'année dernière en avertisseurs lumineux : des flashs qui s'activent en même temps que le klaxon. C'est peine perdu pour Marie-Noëlle. "Les gens ont leurs bidules vissés aux oreilles, ils ne vous regardent pas, ils regardent leurs pieds."

Tous les voyageurs sondés reconnaissent s'être fait au moins une fois surprendre par l'arrivée "soudaine" d'un tramway. D'après une conductrice, le problème du klaxon sonore, c'est que même quand on l'entend, on n'y fait plus attention. "C'est rentré dans le brouhaha de la ville".

Des avertissements au sol

En 2020, TBM a déjà commencé et va améliorer sa signalisation au sol, destiné à ceux qui ne lèvent pas la tête pour traverser les voies. "Dans l'agglomération, on a des passages piétons peints en jaune avec un rhinocéros sur son skate, explique Cédric Cazau-Beyret, responsable Sécurité Systèmes à TBM. On va retravailler le message pour qu'il soit un peu plus direct vis à vis des piétons et des cyclistes." TBM pourrait aussi s'en prendre aux téléphones des usagers. "Ça fait partie des pistes d'avoir une alerte au niveau des téléphones."