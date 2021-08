À Bordeaux, une association relance le projet d'un métro

La congestion dans Bordeaux et sa métropole : tous s'y sont attaqués, mais personne n'a véritablement trouvé la solution. L'Arlésienne, c'est la création d'un métro pour suppléer le tramway et les bus. À la métropole, Alain Juppé avait ouvert la porte avant que son successeur, Nicolas Florian, ne se montre plus frileux en pointant le coût d'un tel projet. Ce lundi matin, l'association Métro de Bordeaux a dévoilé son projet de métro. Cette ligne serait longue de près de 19,3 kilomètres et18 stations seraient desservies au départ de "Cenon La Morlette" avec un terminus à "Talence Thouars". Selon la projection, elle couterait 2 milliards d'euros à la métropole. Le métro (100 millions d'euros pour un kilomètre) coûte quatre fois plus cher que le tramway (25 millions d'euros le kilomètre).

Le tracé (disponible ici) passerait vers la Benauge, la Gare St Jean, place de la Victoire: Talence Thouars. Il s'agirait d'un métro automatique comme à Toulouse, Rennes ou Lille : c'est à dire sans conducteur et qui roulerait en moyenne à 40km/h contre 15km/h pour le tramway en centre-ville. L'ambition de cette association, c'est à la fois de renforcer les transports dans le centre-ville mais aussi relier les endroits stratégiques comme la Gare St Jean ainsi que les campus universitaires (Victoire, Arts et Métiers, Bordeaux-Montaigne et Montesquieu).

Cinq villes seraient desservies

Le métro ne se contenterait pas à la seule ville de Bordeaux mais il s'inviterait dans cinq villes de la métropole : Bordeaux, Cenon, Pessac, Talence et Gradignan. L'association veut toucher large parce qu'elle sait que c'est un projet qui passera peut-être au forceps, s'il passe un jour. Pour l'instant les élus, sollicités, n'ont pas voulu s'exprimer avant leur rentrée et le plan final des mobilités qui sera officiellement présenté dans le 10 septembre prochain. Si les planètes sont alignées et que la métropole valide immédiatement le projet -ce qui semble peu probable - l'association prévoit une mise en service pour 2030.

