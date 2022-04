A Bordeaux une nouvelle opération escargot prévue par les VTC

À Bordeaux, les chauffeurs de VTC ont prévu une nouvelle opération escargot, afin de faire entendre leurs revendications. Celles-ci sont de niveau national, mais aussi local, car s'ils protestent contre la hausse des prix du carburant notamment, ils sont aussi en colère contre l’impossibilité traverser le pont de pierre ou celle de déposer leurs clients dans de bonnes conditions à la gare.

Après plusieurs mobilisations la semaine dernière, les chauffeurs de VTC ont décidé de remettre le couvert ce mercredi 6 avril. Dès 7 heures, ils rouleront sur la rocade à petite vitesse, depuis Lormont et en direction de Bordeaux. Ils ont prévu d’achever leur périple sur la place de la Bourse, où ils stationneront le reste de la journée, mais avant, ils feront un détour par l’aéroport de Mérignac et la gare. Les chauffeurs ont bon espoir d'échanger avec la mairie de Bordeaux et les responsables de la gare, car après les premiers blocages de la semaine passée, ils ont pu rencontrer des responsables de l’aéroport.