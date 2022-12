A Bourges, la gratuité des transports en commun se prépare

Agglobus, le syndicat des transports en commun de l'agglomération de Bourges, vient de renouveler sa concession. Il signe à nouveau pour huit avec avec RATP Dev. Déjà concessionnaire, le groupe s'est engagé à respecter l'objectif premier d'Agglobus : mettre en place la gratuité à partir de septembre 2023.

ⓘ Publicité

Plus de bus et des horaires élargis

Un changement qui va avoir des conséquences : car selon les prévisions, cette gratuité pourrait attirer 70% de passagers supplémentaires. "On va renforcer le réseau en terme d'offre", explique ce jeudi matin Jean-Michel Guérineau, le président d'Agglobus. "Il y aura une plage horaire plus élargie, y compris le soir et le dimanche. Sur des lignes où un bus passe toutes les vingt minutes, on va passer à quinze par exemple." Sur certaines lignes, le services fonctionnera jusqu'à 22 heures. Le syndicat envisage aussi de mettre en place des services à la demande, pour certains soirs spécifiques notamment.

Une façon de permettre à davantage de monde de se déplacer dans l'agglomération. "On en a déjà des témoignages sur la gratuité du week end, des gens qui qui ne venaient pas et qui viennent de Saint-Florent, de Saint-Germain, de Saint-Doulchard , dans le centre de Bourges le week end."

loading

Objectif zéro diesel

Agglobus veut aussi décarboner sa flotte de véhicules : à l'horizon 2030, le syndicat espère ne plus avoir un seul bus diesel, mais uniquement du bio GNV (gaz naturel pour les véhicules) voire du carburant B 100.

Pour cela, le financement va reposer essentiellement sur les entreprises, avec le "versement mobilité" des entreprises qui comptent plus de 11 salariés. Le montant de ce versement va passer de 1,50% à 1,75%.