À Bourgoin-Jallieu, de la lumière bleue pour inciter à freiner à l'approche des passages piétons

De la lumière bleue encadrant des passages piétons, projetée depuis des petits poteaux, installés sur les trottoirs. La scène a duré une heure, de nuit, la semaine dernière, à Bourgoin-Jallieu (Isère). Il s'agit d'un premier test rapide, avant une expérimentation plus large prévue l'an prochain. C'est Abel éclairage, entreprise corrézienne, qui propose le système. Le coût n'est pas communiqué par la mairie.

Rendre les passages plus visibles la nuit pour inciter à freiner

L'objectif est de rendre certains passages plus visibles, plus sûrs. En France, en 2019, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 472 piétons sont morts. C'est près de 15% de la mortalité routière. On pourrait se demander pour quelle raison, tout simplement, ne pas intensifier la lumière des lampadaires. Pour Sébastien Chalessin, conseiller délégué aux espaces publics et aux espaces verts, "le candélabre, il éclaire l'ensemble du domaine public : les places publiques, les trottoirs. On pense qu'il n'est pas suffisant. Il n'arrivera pas à distinguer le passage piéton du reste de l'espace public. Ce qui nous intéresse précisément c'est de mettre en évidence ce passage piéton pour marquer l'attention de l'automobiliste. Qu'il ralentisse en amont et qu'il puisse s'arrêter très rapidement pour permettre au piéton d'être en sécurité."

Une phase d'expérimentation plus longue et avec plus de sites est prévue en 2022

Les services techniques vont maintenant se pencher sur les zones à risque ou celles où il serait intéressant d'implanter le système. L'idée est d'avoir une expérimentation sur une période plus longue, sur plus de sites. En 2019, la commune avait déjà testé le passage piéton en 3D. Les couleurs et le motif tracé au sol donnant l'impression que des blocs de béton se trouvent sur la route. But recherché : inciter le conducteur à freiner. Mais la mairie ne compte pas développer ce système-là. Trop coûteux en entretien, en raison d'une peinture particulière, dit-elle et toujours selon elle pas efficace avec des automobilistes qui s'habituent et qui au bout de quelques mois ont repris leurs mauvaises habitudes.