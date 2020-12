A Bourgoin-Jallieu, une station-service avec un carburant qui compense les émissions de CO2

Cela semble contradictoire, mais si en faisant le plein de votre voiture, vous faisiez un petit geste pour la planète. A Bourgoin-Jallieu - et c'est une première en Europe nous dit celui qui en est à l'origine - une station-service d'un genre nouveau a ouvert il y a quelques jours, le 3 décembre précisément.

Pour chaque litre dans le réservoir, 2 centimes d'euro sont reversés à l'achat de crédit-carbone pour compenser à 100% les émissions de CO2 engendrées par la voiture. L'initiative a vocation à financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique à l'international. Et la société Aelyn, basée dans les Bouches-du-Rhône, qui en est à l'origine compte aussi s'engager pour des projets locaux.

Son patron s'appelle Eric Olivi et il a accepté de répondre à quelques questions.

Comment avez-vous calculé ces deux centimes d'euro pour un litre de "3C" pour "carburant carbone compensé" ?

"Quand vous consommez un litre d'essence, votre voiture rejette 2.3 kilos de CO2. Créer un projet qui va faire économiser du CO2 à la planète, ça coûte à peu près entre 7 et 10 euros la tonne de CO2. Quand vous faites le calcul, vous arrivez à un équivalent de deux centimes le kilo de gaz carbonique. Les personnes ne paient pas 2 centimes de plus, car nous avons décidé de réduire fortement nos marges. Le prix est extrêmement compétitif." ( ndlr : après passages devant plusieurs stations-services berjalliennes ce 8 décembre, quelque soit le carburant, les prix sont plus chers qu'aux pompes des grandes surfaces, mais globalement moins chers que dans les enseignes spécialisées.)

Avec ce concept, n'allez-vous pas encourager les automobilistes à conserver des véhicules peu propres ?

"Notre philosophie, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut réduire son empreinte carbone. Donc, moi j'invite tout le monde à plutôt utiliser le vélo, les transports en commun. Maintenant, que fait-on pour les gens qui ne peuvent pas? Que fait-on pour les 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France qui n'ont pas les moyens de rouler électrique? Que fait-on pour les gens qui utilisent la voiture, comme moi parfois, pour faire 1.000 kilomètres par jour, et qui ne peuvent pas faire autrement? Que fait-on pragmatiquement pour tous ces gens-là? On leur propose une alternative. Nous avons souhaité proposer, en attendant, une solution intermédiaire."

Quels projets seront financés avec l'argent récupéré quand on fera son plein ?

"Nous avons décider de nous associer avec "Climateseed" qui est une filiale de la BNP Paribas, un organisme à but non-lucratif. C'était une garantie de sérieux. Nous avons sélectionné des projets du label "Gold" du fonds mondial pour la nature WWF, suivant les recommandations des accords pour le climat de Kyoto et Paris. Dans le cadre du déséquilibre sur les investissements économiques, il a été décidé de privilégier les crédits-carbone dans l'hémisphère Sud. Cela concerne l'atmosphère. On a qu'une seule atmosphère, qu'une seule planète. Donc les crédits-carbone sont labellisés, dans leur immense majorité, dans l'hémisphère Sud. Nos clients pourront voter pour le projet qu'ils souhaitent. Et comme on veut être transparents l’audit, réalisé par un organisme externe qui vérifiera que toutes ces promesses sont bien tenues, sera rendu public."

Rien donc localement, à Bourgoin-Jallieu ?

"Non, car nous souhaitons aussi avoir une action au niveau local. C'est pour cette raison, qu'en parallèle des efforts de nos clients, 10% des bénéfices de "Fuel for planet", qui est une entreprise sociale et solidaire, seront affectés à des projets de lutte contre le réchauffement climatique localement. A Bourgoin-Jallieu, on a déjà eu deux réunions avec la mairie. Nous discutons pour acquérir un terrain, pour y planter des arbres, y créer une forêt. Avec pourquoi pas, pour les habitants, des tables de pique-nique, une aire de jeux ? J'espère que le projet débutera sur 2021."

Votre société a son siège social dans les Bouches-du-Rhône. Pour quelles raisons réaliser votre première installation en Isère ?

"Nous avons eu connaissance de cette station qui se libérait. On a effectué des travaux. On a investi au total 600.000 euros. Et ça me semblait intéressant de s'installer, pour la première, en cœur de ville. Pour moi, ce projet à une dimension sociale forte. On parle d'actions, d'humain, de réduire son CO2. Et quand on ne peut plus le réduire, mieux vaut venir le compenser, plutôt que d'aller peut-être ailleurs, où vous avez une serviette de plage pour 3 euros. Que la première station soit en centre-ville, je trouvais que le symbole était important. Pour 2021, nous espérons ouvrir une vingtaine de stations-service de ce type."