A Brest, la place Guérin va être piétonnisée à partir du 1er mai

Créer des zones piétonnes en centre-ville, c'était une des promesses de campagne de François Cuillandre en 2020. La municipalité socialiste a donc décidé de passer à l'action, en supprimant la circulation automobile autour de la place Guérin. A partir du 1er mai, seule la rue Bugeaud restera ouverte aux voitures. Pendant cette expérimentation de 6 mois, la rue Navarin sera piétonnisée entre le bouquiniste (n°23) et le Café de la Plage, comme la rue Massillon entre ce même café (n°32) et le bar le Triskell (n°22). Ces deux axes ne sont pas les plus fréquentés du secteur : dédiés à une desserte locale, ils ne voient passer que quelques centaines de véhicules par jour. 24 places de stationnement seront aussi supprimées.

Concertation

La municipalité a informé 650 riverains par courrier. Elle indique que le dispositif fera l'objet d'une phase de concertation avec les habitants, avant une évaluation début novembre. Mais l'idée est bien de ne pas revenir en arrière, reconnaît le maire du quartier du centre-ville, Yohann Nédélec : "Guérin, c'est comme un petit bourg, avec une vraie identité et une vie de quartier. Il y a une aire de jeux, deux écoles, une médiathèque et de nombreux commerces, qui seront autorisés à installer leur terrasse sur la rue. On veut faire en sorte d'occuper l'espace différemment quand la situation sanitaire le permettra. Et d'avoir une reconquête du centre-ville par les piétons, et des lieux plus apaisés."

"On verra bien, mais y'aura toujours les scooters", regrette Christian, le patron du café tabac Le Royal. Il n'est pas encore sûr d'avoir envie d'étendre sa terrasse au-delà du trottoir, au vu de certains attroupements sur la place en journée. Ça va rien changer, assène-t-il, sauf que les clients ne pourront plus passer en voiture ni se garer."