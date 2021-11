À Brest, la voiture flasheuse toujours au point mort

Arrivée à Brest en mars 2018 pour verbaliser les véhicules mal garés, la voiture équipée du système Lapi (Lecture automatique de plaques d'immatriculation) n'est plus utilisée depuis plus d'un an en raison d'un imbroglio juridique. La mairie compte désormais sur un changement de règlementation.

Après deux ans de bons et juteux services, la Renault Zoé blanche bardée de caméras dort aujourd'hui dans un garage. La voiture Lapi aux couleurs de la ville de Brest, qui dressait chaque mois environ un millier de PV à 135 euros, n'a plus fonctionné depuis juillet 2020 et une mise en demeure de la Cnil, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Impossible de verbaliser le stationnement gênant

Le gendarme de l'informatique a estimé que l'arrêté ministériel du 14 avril 2009 autorisant le traitement automatisé des contraventions ne prévoit ni la collecte ni le stockage de photos. Or, à Brest comme dans 4 autres villes de France, le système Lapi servait uniquement à verbaliser les véhicules mal garés, et un agent devait visionner les images à posteriori pour dresser les contraventions, ce qui est donc interdit. La plupart des villes utilisent le dispositif pour vérifier le stationnement payant (une quarantaine de collectivités d'après le prestataire Movicity, dont Paris, Marseille, Lyon et Lille), ce qui est parfaitement autorisé. La mairie de Brest s'étonne de ce paradoxe.

C'est totalement absurde, c'est une aberration

ECOUTEZ Yohann Nédélec, vice-président de Brest Métropole en charge des mobilités Copier

La seule solution aujourd'hui serait de modifier le fameux arrêté. Le ministère de l'Intérieur a été saisi de la question, mais difficile d'imaginer une avancée avant les élections de 2022. À Brest, la voiture flasheuse reste donc dans une sérieuse impasse.