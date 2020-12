A Brest, le téléphérique bientôt de retour

Après six mois d'arrêt pour subir d'importants travaux de remise à niveau, le téléphérique de Brest est désormais en phase de test. La reprise de l'exploitation commerciale reste envisagée pour le 10 décembre.

Deux cabines qui vont et viennent au-dessus de l'arsenal, une scène plus tout à fait banale pour les Brestois. Six mois jour pour jour après sa mise à l'arrêt le 28 mai dernier, le téléphérique urbain a refait son apparition entre les deux rives de la Penfeld samedi 28 novembre. Des essais à blanc qui se poursuivent cette semaine. Les services de l'Etat devront ensuite donner leur feu vert à la reprise du service, toujours prévue par Brest Métropole pour le jeudi 10 décembre.

Cette maintenance, la plus longue depuis l'inauguration en novembre 2016, a permis au constructeur de remédier aux défauts structurels de l'ouvrage, qui enchaîne les avaries en tous genres depuis quatre ans.

Deux jours de fermeture en janvier

Malgré le retour des passagers, tout ne sera pas réglé pour autant. Le constructeur suisse Bartholet s'est engagé à apporter de nouvelles modifications au premier semestre 2021. Et Bouygues TP, l'autre acteur du groupement, a décelé un problème de non-conformité sur le génie civil de la station aval, Jean-Moulin. Des travaux de consolidation seront entrepris à partir de début janvier pour une durée d'environ un mois. L'opération nécessitera un nouvel arrêt de l'exploitation pendant deux jours.