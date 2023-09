A Brest, les nouveaux tarifs de stationnement entrent en vigueur

Il faut payer plus cher pour stationner dans l'hypercentre de Brest (Finistère) depuis ce lundi 4 septembre. La municipalité, qui a repris la gestion du stationnement payant en avril via la société publique local Brest'aim, a décidé de changer les règles. Le périmètre payant est étendu à une douzaine de nouvelles rues jusqu'ici gratuites. L'heure de fin du stationnement payant passe de 18h30 à 19h. Mais c'est surtout la nouvelle grille tarifaire qui risque de faire grincer les dents de certains automobilistes.

ⓘ Publicité

Désormais, pour occuper l'une des 3.700 places payantes sur la voie publique, en zone verte comme en zone orange, il faut régler 0,50 euro pour 15 minutes, 1 euro pour 30 minutes et 1,80 euro pour une heure. La facture grimpe même à 25 euros si l'on atteint la durée maximale autorisée : 3h30 en zone orange et 9 heures en zone verte. En revanche, la première demi-heure reste offerte chaque jour, à l'horodateur comme sur les applications mobiles Flowbird et EasyPark. Pas de changement non plus pour la pause méridienne, gratuite entre 12h et 13h30.

Des parkings moins chers

En contrepartie de cette hausse tarifaire globale, la municipalité a décidé de baisser le prix de ses 10 parkings en ouvrage (7.044 places, en souterrain ou en enclos), tous situés en centre-ville. A partir de 2 heures de stationnement, il est désormais plus intéressant de se garer dans ces parcs fermés et sécurisés : ils coûtent 3,40 euros pour 3 heures soit le même prix que 2 heures sur l'espace public. La collectivité espère déplacer le stationnement de moyenne et longue durée vers les parkings, aujourd'hui très loin d'être remplis.

"L'objectif est effectivement d'inciter les utilisateurs de voiture à préférer les parkings en ouvrage plutôt que d'utiliser l'espace en voirie, expliquait en juin dernier Yohann Nédélec, le vice-président de Brest Métropole en charge des mobilités. La place de la voiture est plutôt sous terre qu'à l'air libre, c'est pourquoi on prend ce virage-là".

Des formules d'abonnements ont été pensées pour les résidents (40 euros par mois), pour les actifs (50 euros par mois), et même pour les touristes (30 euros la semaine). Une nouvelle politique tarifaire qui devrait logiquement faire grimper les recettes.