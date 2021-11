A Brest, les transports en commun seront gratuits les trois prochains dimanches

Brest Métropole a décrété la gratuité des transports en commun les dimanches 5, 12 et 19 décembre. Un geste pour inciter la population à essayer les modes de déplacement durables, et pour accompagner le commerce local juste avant les fêtes de fin d'année. La mesure avait bien fonctionné en 2020.

C'est le cadeau de Noël de la collectivité à ses habitants. Les transports en commun seront entièrement gratuits les trois premiers dimanches de décembre sur le réseau Bibus. Cela concerne bus, tramway, téléphérique mais aussi les parkings relais et le vélo en libre-service (15 minutes offertes sur Vélozef avec le code BIBUS15).

Une mesure déjà prise en 2019 (deux week-ends entiers), et reconduite l'an dernier (les 13 et 20 décembre) pour relancer un secteur du commerce sinistré par des semaines de fermeture. Brest Métropole a donc décidé de renouveler l'expérience, en l'étendant à un troisième jour. Il s'agit de "favoriser la fréquentation des transports et ainsi accompagner les commerces ouverts le dimanche pendant ces périodes de fêtes", explique le communiqué conjoint de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant du réseau.

Un pic de fréquentation les dimanches de gratuité

Les transports en commun sont-ils plus attractifs lorsqu'ils sont gratuits ? Apparemment oui : près de 30% d'usagers en plus avaient été comptabilisés lors des précédentes opérations gratuité. Le téléphérique avait même transporté deux fois plus de passagers qu'un dimanche habituel.