Brest

La voiture LAPI a été mise en service dans l'hypercentre de Brest en mars. Elle tourne également aux Capucins et à Recouvrance. Après des déboires informatiques et quelques pannes pendant la période de rodage, elle a permis aux quatre agents assermentés de verbaliser 663 véhicules en stationnement gênant au mois d’août, avec des contraventions de 135 euros. Ce chiffre devrait grimper dans les prochains mois.

Selon la mairie, peu de gens râlent

Selon Yann Guevel, adjoint au maire de Brest en charge de la tranquillité urbaine, la mairie a reçu peu de lettres de protestation. " On a d'abord lancé la campagne d'affichage " Fini de faire l'autruche" pour sensibiliser les brestois. Il faut aussi savoir que seuls les stationnements gênants sur les pistes cyclables, les trottoirs, les passages piétons sont verbalisés, après une vérification des photos par des agents assermentés. L'argent ne va pas dans les poches de la mairie. C'est l'Etat qui encaisse. Nous, nous voulons seulement libérer les trottoirs.

Dans l'hypercentre, des opinions contrastées

En ville, les habitants sont partagés. Claire ne constate pas d'amélioration concrète : " J'habite l'hypercentre. Mes voisins me disent qu'ils ont pris plusieurs amendes à 135 euros, et pourtant, dans les rues, je vois toujours autant de voitures mal garées. Je suis pour cette politique même si elle est rigide, mais j'attends de voir le résultat." Une autre habitante du centre trouve au contraire cette politique très exagérée : " il y a des trottoirs très larges, sur lesquels on pouvait se garer sans gêner les fauteuils roulants. Il y a un manque de tolérance et pas assez de stationnement minute".