A Brest, une campagne pour sensibiliser aux risques de collision avec le bus et le tramway

Alors que la fin d'année est propice aux accidents de circulation, Bibus et Brest Métropole lancent ce mardi une campagne d'affichage pour appeler les habitants et les usagers à faire preuve de vigilance par rapport aux bus et aux tramways. Elle va durer trois mois.

"Attention au bus" ou "Attention au tram". Quatre affiches de couleur seront déployées dès mardi 9 novembre dans toute l'agglomération de Brest. Deux rames de tramway seront même entièrement revêtues de ces visuels surmontés d'un slogan : "un seul regard suffit pour éviter le pire !" Une campagne de communication lancée par Bibus et Brest Métropole pour sensibiliser les habitants et les usagers des transports aux risques de collision. Elle doit durer jusqu'à la fin du mois de janvier.

L'un des quatre visuels de cette campagne de communication. - Bibus

Dans plus de 9 accidents sur 10, l'usager est en tort

La période hivernale est particulièrement dangereuse, du fait de la visibilité réduite : En 2020, 35% des accidents de tramway et 44% des accidents de bus se sont produits entre septembre et décembre. Dans plus de 9 cas sur 10, le manque de vigilance d'un piéton, d'un conducteur de deux roues ou d'un automobiliste est en cause.

Le défaut de prudence ou le non-respect des consignes de sécurité sont même constatés dans 100% des collisions de tramway recensées en 2020. Bibus rappelle d'ailleurs qu'une rame de tramway pèse entre 30 et 55 tonnes, ce qui a un impact sur les distances de freinage. Il faut 25 mètres pour stopper un tram qui circule à 30 km/h, et 55 mètres s'il est lancé à 50 km/h.

Des comportements à éviter

La campagne d'affichage pointe plusieurs situation à risques, comme le fait d'être "dans la lune" sur son vélo, de marcher "la tête dans les nuages", de circuler à vive allure en trottinette ou d'être "dans sa bulle" au volant de sa voiture. La collectivité et l'exploitant du réseau espèrent augmenter le niveau de vigilance de l'ensemble des usagers de la route.